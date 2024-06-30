Расселл: я чуть не попал в аварию, когда по радио закричал Тото

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что чуть не потерял контроль над машиной, когда сразу после аварии Ландо Норриса и Макса Ферстаппена руководитель команды Тото Вольф вышел на связь по радио и прокричал, что у Расселла отличные шансы на победу.

«На шинах „хард“ было довольно сложно. А затем внезапно Тото кричит мне в уши: „Ты можешь её выиграть!“ Я чуть не попал в аварию, когда он так закричал, было настолько громко! Но, я думаю, это просто показывает, какая у нас всех страсть.

Очевидно, для нас эта была тяжёлая пара лет, так что отличные ощущения, когда ты возвращаешься на верхнюю ступеньку», — приводит слова Расселла Motorsport.

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +1,906.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4,533.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23,142.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37,253.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54,088.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +54,672.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.00,355.

9. Даниэль Риккардо («РБ») +1.01,169.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.01,766.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1.07,056.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.08,325.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

19. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

20. Ландо Норрис («Макларен») – сошёл.