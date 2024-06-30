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Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена за столкновение с Норрисом

Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена за столкновение с Норрисом
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф Макса Ферстаппена, полученный за столкновение с Ландо Норрисом из «Макларена» в гонке Гран-при Австрии.

Напомним, за шесть кругов до финиша между пилотами произошёл контакт, Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с дистанции.

«Мне показалось, что у Ландо было достаточно места, и у него уже было четыре выхода за пределы трассы. Но подобное случается, мы отыграемся в следующие выходные.

Я посчитал, что наказание было суровым. Это гоночный момент, и штраф расстраивает, особенно учитывая тот факт, что это произошло здесь. Мы одержали великолепную победу в спринте, и мы контролировали гонку, то это Формула-1», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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