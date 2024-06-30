Вольф — о радиопереговорах с Расселлом: это тупейшая вещь, которую я сделал за 12 лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что был неправ, когда вышел по радио на связь с Джорджем Расселлом и прокричал, что у британца есть шанс выиграть гонку Гран-при Австрии. Вольф сделал это сразу после столкновения между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, однако не учёл, что в тот момент Расселл преодолевал один из скоростных поворотов трассы и его не следовало отвлекать.

«Я очень хорошо знаю гонщиков, потому что провожу с ними очень много времени — иногда их нужно приободрить или перефокусировать. Думаю, я знаю их психологию. Но это самая глупая, тупейшая вещь, которую я сделал за 12 лет в „Мерседесе“. Я буду вечно стыдиться этого!

Я эмоциональный, я наслаждаюсь этой работой, наслаждаюсь, когда у Льюиса и Джорджа хорошо идут дела. Я просто увлёкся ситуацией», — приводит слова Вольфа GPBlog.