Серхио Перес показал огромную дыру в понтоне, с которой проехал всю гонку

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес опубликовал в своих социальных сетях фотографию огромной дыры в левом боковом понтоне, которую его болид заработал на старте Гран-при Австрии. На первом круге Перес активно боролся с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, и между гонщиками произошёл контакт в четвёртом повороте. На повреждённой машине Перес в итоге финишировал седьмым.

Фото: Социальные сети Серхио Переса

«Гонка началась очень хорошо, старт был сильным, но затем я заработал повреждения на первом круге, после чего с машиной были проблемы. Она сильно скользила, так что было трудно бороться в первых рядах. С учётом повреждений баланса не было, и я допустил ошибку, заезжая на пит-лейн, получив пять штрафных секунд, что задержало нас ближе к концу гонки», — отметил Перес в пресс-релизе «Ред Булл».