Хэмилтон — о победе Расселла на ГП Австрии: начинаем приближаться к первым рядам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на победу своего напарника Джорджа Расселла на Гран-при Австрии и предположил, как пройдёт этап в Сильверстоуне.

«Поздравляю Джорджа и команду. Все в Брэкли и Бриксворте действительно заслужили этот результат. Они так усердно работали, чтобы улучшить производительность автомобиля, и мы начинаем приближаться к первым рядам. Мы приложили так много усилий, что такой результат — заслуженная награда за усилия каждого.

С моей стороны это был не самый лучший уикенд. Я получил повреждения в самом начале, и это, к сожалению, поставило под угрозу мою гонку. Теперь мы с нетерпением ждём Сильверстоуна. Это всегда такой особенный уикенд, и я не могу дождаться, чтобы увидеть всех болельщиков там. Это трасса, которая, надеюсь, подойдёт нам лучше, чем в Австрии, так что посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, после того как гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с Ландо Норрисом из «Макларена». Хэмилтон финишировал четвёртым.