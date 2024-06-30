Ферстаппен заявил, что авария с Норрисом не главное, что его волнует после гонки

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, комментируя итоги Гран-при Австрии, объяснил, почему авария с Ландо Норрисом из «Макларена» не главное, что его интересует после гонки.

«Сегодня была борьба, Ландо попытался проехать снаружи, но задел задние шины. Было жарко, и поэтому мы сразу же получили прокол. С моей стороны это было странное решение, но нам нужно пересмотреть эпизод. Порой такая форма поворота создаёт проблемы, контакт никогда не бывает приятным. Однако это не моя главная цель.

Нам нужно обратить внимание на общую производительность и возникшие трудности. Было очень тяжело справляться с шинами. Первый отрезок был неплох, у меня было комфортное преимущество, второй получился трудным. Думаю, мы слишком долго оставались на трассе, а потом произошла заминка с пит-стопом. Общее выступление команды получилось не таким, как мы ожидали», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».