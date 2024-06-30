Марко назвал ошибку «Ред Булл», которая могла привести к аварии Ферстаппена и Норриса

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об ошибках команды в минувшей гонке Гран-при Австрии.

«Победа была упущена по нескольким причинам. Второй пит-стоп прошёл не так, и в результате Ландо попал в окно DRS. Мы предположили, что «хард» будет лучшим выбором в жару, но это оказалось не так. Температура была ниже, на последнем отрезке у Ландо были свежие шины, а у нас – использованные.

Оба гонялись слишком жёстко. Можно обвинить и нас. Мы знали, что касательно Ландо ведётся расследование по пределам трассы. Мы не знали, будет ли он наказан, но, оглядываясь назад, можно было сказать: «Хорошо, пропусти его». Но давайте взглянем и на положительные моменты — мы увеличили отрыв в обеих чемпионатах», — приводит слова Марко ServusTV.