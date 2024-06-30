Шарль Леклер признал, что обновления «Феррари» привели к проблемам

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что команда испытывает трудности на протяжении двух уикендов после сделанных обновлений в болиде.

«Подиум Карлоса помог команде набрать очки в Кубке конструкторов, и мы смогли собрать много данных, поскольку у нас было две машины с совершенно разными настройками, хотя я не чувствовал себя с ними комфортно. Это правда, что пакет обновлений работает, мы видим это по данным, но есть ограничения, которые мы должны проанализировать и попытаться устранить.

В Формуле-1 совпадений мало, с тех пор как мы установили этот пакет обновлений, мы сделали шаг вперёд, об этом говорят цифры, но теперь нам нужно убрать ограничения, потому что мы испытываем трудности на протяжении двух уикендов. Мы до сих пор не нашли решение, как улучшить ситуацию», — приводит слова Леклера Formula1a.uno.

Победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».