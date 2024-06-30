Нико Хюлькенберг — о двойных очках «Хааса»: мы конкурентоспособны, мы можем бороться

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал результаты Гран-при Австрии. Обоим гонщикам удалось заехать в очковую зону. Хюлькенберг финишировал шестым, а его напарник Кевин Магнуссен — восьмым.

«Это была чертовски крутая гонка, особенно в конце, когда она стала такой напряжённой. Последние два круга было сложно удержать Переса позади, он обошёл меня, но в третьем повороте я позволил ему вырваться вперёд, чтобы воспользоваться DRS, что, очевидно, вернуло меня вперёд. Я очень счастлив, эти двойные очки для команды очень помогают. Я не ожидал этого, потрясающее выступление команды, и, думаю, теперь подтверждается, что в средней зоне на всех типах трасс мы конкурентоспособны, мы можем бороться, и это действительно отличные новости», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, после того как гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с Ландо Норрисом из «Макларена».