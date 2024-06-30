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Штраф Ландо Норриса не будет перенесён на Гран-при Великобритании

Штраф Ландо Норриса не будет перенесён на Гран-при Великобритании
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Штраф гонщика «Макларена» Ландо Норриса, полученный на Гран-при Австрии, не будет перенесён на Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 июля.

Во время гонки Норрис не успел отбыть пять секунд штрафа за неоднократное нарушение границ трассы, однако проехал достаточное число кругов перед сходом в результате аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Стюарды добавили эти пять секунд к итоговому времени британца. Если бы Норрис не успел проехать достаточное количество кругов, то в Сильверстоуне он мог потерять три места на стартовой решётке.

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».

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