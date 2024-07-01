Да Кошта выиграл вторую гонку Формулы-Е на этапе в Портленде
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В Портленде (США) завершилась вторая гонка 14-го этапа Формулы-E в сезоне-2024. Победителем заезда стал португалец Антониу Феликс да Кошта, выступающий за «Порше».
Формулы-E. Гран-при США. Гонка 2:
1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).
2. Робин Фряйнс (Envision Racing) +0,332.
3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +3,194.
4. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +3,262.
5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +3,683.
6. Нико Мюллер (Abt Cupra) +3,785.
7. Норман Нато (Avalanche Andretti) +4,887.
8. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +5,692.
9. Себастьен Буэми (Envision Racing) +6,250.
10. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +6,840.
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