Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Да Кошта выиграл вторую гонку Формулы-Е на этапе в Портленде

В Портленде (США) завершилась вторая гонка 14-го этапа Формулы-E в сезоне-2024. Победителем заезда стал португалец Антониу Феликс да Кошта, выступающий за «Порше».

Формулы-E. Гран-при США. Гонка 2:

1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).

2. Робин Фряйнс (Envision Racing) +0,332.

3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +3,194.

4. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +3,262.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +3,683.

6. Нико Мюллер (Abt Cupra) +3,785.

7. Норман Нато (Avalanche Andretti) +4,887.

8. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +5,692.

9. Себастьен Буэми (Envision Racing) +6,250.

10. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +6,840.