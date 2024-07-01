Пиастри после подиума на ГП Австрии напомнил о своём наказании за выезд за пределы трассы

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о втором месте на Гран-при Австрии. При этом Оскар напомнил о наказании, которое он получил из-за нарушения границ трассы в квалификации: австралиец показал третье время, однако был отброшен на седьмую позицию.

«Четвёртый подиум. Хороший трофей (и напоминание об ограничениях трассы)», — написал Пиастри.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Напомним, победителем Гран-при Австрии стал Джордж Расселл, представляющий «Мерседес». Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс из «Феррари». Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 5 по 7 июля.

Ранее Оскар прокомментировал свой результат в гонке в Шпильберге.

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