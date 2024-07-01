Эстебан Окон отреагировал на очередную претензию Пьера Гасли во время Гран-при Австрии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон отреагировал на недавние слова своего товарища по команде Пьера Гасли. После того как Окон обошёл Гасли в третьем повороте Гран-при Австрии, он заявил по радио: «Что это было? Почему он только что выдавил меня с трассы?»

«Комментировать особо нечего. Это была хорошая борьба», — приводит слова Окона RaceFans со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, Окон по итогам Гран-при Австрии показал 12-й результат. Гасли был 10-м. Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 5 по 7 июля.

Ранее Оскар Пиастри, занявший третье место в Австрии, напомнил о своём наказании за выезд за пределы трассы в квалификации.

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