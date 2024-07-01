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Хюлькенберг раскрыл детали борьбы с Пересом на последнем круге гонки

Хюлькенберг раскрыл детали борьбы с Пересом на последнем круге гонки
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился подробностями борьбы с Серхио Пересом из «Ред Булл» на последнем круге гонки Гран-при Австрии.

«Я прилагал все усилия, чтобы удержать Чеко позади, но на последних двух кругах мои шины, похоже, совсем сдали. Я практически потерял машину на выезде из 10-го поворота, немного выехал на гравий. В третьем повороте я позволил ему выйти вперёд, чтобы иметь возможность использовать DRS на следующей прямой, что, очевидно, позволило мне отыграться. К счастью, это был последний круг, потому что ещё один я бы не пережил», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.

Напомним, Хюлькенберг в итоге показал шестой результат. Перес был седьмым. Победу одержал Джордж Расселл из «Мерседеса».

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