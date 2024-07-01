Албон — после Гран-при Австрии: мы никогда не должны быть позади «Астон Мартин»

Пилот «Уильямса» Александер Албон обратился к команде после выступления на Гран-при Австрии.

«Мне не нравится, когда мы едем быстрее, чем финишируем, и сегодня был именно такой день. Думаю, нам просто нужно обсудить это позже. И вообще мы никогда не должны быть позади «Астон Мартин», — сказал Албон после гонки.

Также Александер объяснил, почему ошибся на въезде на пит-лейн и заработал штраф:

«Что касается положительных сторон, то машина показала себя довольно хорошо. Это было лучшее, что я почувствовал за весь уикенд. В шестом и седьмом поворотах на колёса попали «червяки». Извиняюсь, я абсолютно потерял сцепление при заезде на пит-лейн».

Напомним, на Гран-при Австрии Албон показал 15-й результат. Его товарищ по команде Логан Сарджент был 19-м. Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был 18-м, ещё один гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл – 13-м. Победу одержал Джордж Расселл из «Мерседеса». Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 5 по 7 июля.

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