Норрис: если после столкновения Ферстаппен скажет, что всё сделал верно, потеряю уважение

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос по поводу борьбы с трёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в гонке Гран-при Австрии, завершившейся столкновением.

«Говорить должен сейчас не я, а он. Я пытаюсь провести хорошую и честную гонку, и это не то, что я получил взамен с его стороны. Как инцидент повлияет на нашу дружбу? Я не знаю. Это зависит от того, как он объяснит произошедшее. Если он скажет, что не сделал ничего плохого, то я потеряю из-за этого уважение к нему. Если он признает, что сделал нечто глупое, я пойму», — приводит слова Норриса Motorsport.

Напомним, после столкновения Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф и в результате стал пятым. Норрис был вынужден сойти.

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