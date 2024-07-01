Ферстаппен объяснил, почему не разговаривал с Норрисом сразу после столкновения в Австрии

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о столкновении с Ландо Норрисом из «Макларена» во время гонки Гран-при Австрии. В результате нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти. Макс получил 10-секундный штраф и стал пятым. По словам Ферстаппена, он планирует поговорить с Норрисом, но по прошествии определённого времени.

«Мы поговорим об этом, но не сейчас. В настоящий момент неподходящее время. Лучше остыть. Все мы гонщики, но, конечно, никто не хочет столкновений. Когда борешься за лидерство, всегда тяжело. Обидно, что это произошло. Я раздражён, он раздражён. Думаю, это справедливо. У нас с Ландо небольшая разница в возрасте, так что мы никогда не соревновались друг с другом в более низких категориях. Но да, мы будем двигаться дальше», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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