Вильнёв — о Гран-при Австрии: победу заслужил Норрис

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв поделился мнением о Гран-при Австрии, победу на котором одержал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Также Вильнёв высказался о борьбе между Ландо Норрисом («Макларен») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), завершившейся столкновением.

«Что за гонка! Борьба была захватывающей! Ландо был быстр и в спринтерской, и в основной гонке, умело работал с шинами, экономил топливо. Он знает, как пилотировать, как обгонять. В этой гонке он проявил себя здорово.

Макс Ферстаппен немного перестарался в защите, меняя направление при торможении. Это недопустимо. Он часто так поступает, но такого не должно быть. Это очень опасно. В итоге они соприкоснулись колёсами. И кто заплатил за это большую цену? Ландо, что обидно, потому что он действительно заслужил эту победу и был признан лучшим гонщиком дня», — сказал Вильнёв на своей странице в социальных сетях.

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