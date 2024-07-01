Сайнс высказался о командах, которые могут надавить на него из-за решения по контракту

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своего будущего. По окончании нынешнего сезона испанец покинет итальянскую команду. На его место перейдёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Быть может, есть команды, которые нервничают или как-то оказывают на меня давление, но пришло время мне насладиться моментом пребывания на подиуме. Я буду честным и прямолинейным с командами, но это действительно важное решение, так что я собираюсь уделить ему столько времени, сколько потребуется», — приводит слова Сайнса издание GrandPrix.

Ранее Карлос прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австрии. Испанец стал третьим.

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