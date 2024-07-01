Хэмилтон может купить команду MotoGP – The Race

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон заинтересован в покупке команды чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, представитель Хэмилтона присутствовал на последнем этапа MotoGP в Ассене (Нидерланды) и общался с руководством «Грезини Рэйсинг».

Отметим, что владелец Формулы-1, американская компания «Либерти Медиа» находится в процессе покупки MotoGP и может благосклонно отнестись к желанию Хэмилтона стать лицом одной из команд. Также примечательно, что спонсоры «Мерседеса» и личные спонсоры Хэмилтона уже имеют сделки в MotoGP.

В 2024 году «Грезини Рэйсинг» заявила о себе, подписав контракт с шестикратным чемпионом мира испанцем Марком Маркесом.