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Оруджев: Ферстаппен играл грязно, смещаясь на торможении и не оставляя места

Оруджев: Ферстаппен играл грязно, смещаясь на торможении и не оставляя места
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о борьбе между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом в гонке Гран-при Австрии, закончившейся столкновением.

«Здесь всё просто: Макс не оставил места. Конечно, Ландо мог сместиться за границы трассы, но зачем? А так мог быть маленький контакт, и если бы обошлось без последствий, то можно было предъявить, что Макс не оставляет ему места.

Если резюмировать всю их борьбу. Ландо — молодец, делал что мог и играл по правилам. Если обгонял за пределами трассы, то отдавал место. Макс играл грязно, смещаясь на торможении и не оставляя места. Мне кажется, штраф в итоге заслуженный», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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