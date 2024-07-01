Ферстаппен случайно включил ограничитель скорости, из-за чего потерял время на ГП Австрии

Любопытный эпизод произошёл с трёхкратным чемпионом мира и пилотом «Ред Булл» голландцем Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Австрии.

Напомним, за считанные круги до финиша Ферстаппену пришлось заехать в боксы после столкновения с британцем Ландо Норрисом из «Макларена», где ему поменяли колесо.

Во время нахождения голландца в боксах был активирован режим виртуальной машины безопасности, в команде приказали ему сменить настройки, однако он случайно включил ограничитель скорости на пит-лейне, из-за чего потерял около четырёх секунд относительно ехавшего впереди Льюиса Хэмилтона от «Мерседеса». Отметим, что на финише Ферстаппену проиграл Хэмилтона 4,1 секунды.

Ранее Ферстаппен заявил, что авария с Норрисом не главное, что его волнует после гонки.