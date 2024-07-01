Оруджев дал печальный прогноз на перспективы «Феррари» в нынешнем сезоне

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о перспективах итальянской команды «Феррари» в оставшейся части сезона Формулы-1.

«Сможет ли «Феррари» быстро решить проблемы с машиной, возникшие после последнего пакета обновлений? Нет. Уверен, что они останутся между Пересом и остальной верхушкой. Иногда, конечно, могут попадать на трассы, где их машина будет чувствовать себя получше, но я бы на них не рассчитывал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после 11 этапов «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. Шарль Леклер располагается на третьем месте в личном зачёте, Карлос Сайнс – четвёртый.