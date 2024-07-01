Оруджев — о темпе Хэмилтона: мне кажется, возраст даёт о себе знать

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о выступлении семикратного чемпиона Формулы-1 британца Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

«Расселл просто быстрее Хэмилтона. Думаю, Джордж прибавляет по езде. Льюису уже 39 лет, так что тут разговор о замедлении. Я так думаю. По ходу квалификации показывали онборд с машины Хэмилтона, когда он жаловался, что едет медленно — он так плавно и медленно поворачивает в ходовых поворотах, что сразу видно — будет мимо. Мне кажется, возраст даёт о себе знать», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После 11 этапов Хэмилтон занимает восьмое место в личном зачёте пилотов, уступая Расселлу 26 очков.

Охранник в паддоке потребовал пропуск у Льюиса Хэмилтона: