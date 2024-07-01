Оруджев: зачем Окон это делает, кому он будет нужен на следующий год?

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о борьбе пилотов «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли на Гран-при Австрии.

«Классно, что есть Окон. Если бы он был командным игроком, то гонка была бы скучнее! Конечно, он действовал с Гасли некорректно, но, когда тебя с командой ничего не связывает, зачем напрягаться и думать о команде? Единственное, что я не понимаю: зачем это делает, ведь кому он будет нужен на следующий год, если не может существовать с напарниками?» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Окон покинет «Альпин» по окончании нынешнего сезона. Об уходе француза стало известно после скандального Гран-при Монако, когда он устроил аварию со своим напарником.