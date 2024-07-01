«Звук разума». Деймон Хилл поддержал главу «Макларена» в критике Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поддержал главу «Макларена» Андреа Стеллу, раскритиковавшего трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена за столкновение с Ландо Норрисом на Гран-при Австрии.
«Я узнаю этот звук. Звук разума и уважения. Андреа Стелла молодец, он практически в точности повторил Мартина Брандла, но мы это проходили. Ничего не изменится. Некоторые люди просто не понимают. Впрочем, хорошая гонка», — написал Хилл в социальной сети X (ранее Twitter).
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг
2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088
7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355
9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766