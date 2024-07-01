Култхард: скорее ад замёрзнет, чем Ферстаппен извинится перед Норрисом

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в гонке Гран-при Австрии.

«Извинится ли Ферстаппен? Скорее замёрзнет ад, вот подходящее выражение. Макс скажет, что он гонялся, и было тяжело. Ландо впервые гонялся колесо к колесу. Мы знаем, как всё было, когда Льюис боролся с Максом, Макс один из самых жёстких гонщиков, и чтобы побить его, вы должны соответствовать ему.

Он определённо вытеснил Ландо. Если бы там было ограждение, они бы отрикошетили. Я отлично понимаю, Макс скажет, что Ландо мог проехать дальше. Стюарды рассмотрели эпизод, у них было больше сведений, и Макс получил штраф», — сказал Култхард в эфире Channel 4.