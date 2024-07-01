Вольф ответил, стала ли авария Ферстаппена следствием того, что его не наказывали в 2021-м

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова руководителя «Макларена» Андреа Стеллы.

Напомним, Стелла заявил, что агрессивное вождение Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии является следствием того, что голландца недостаточно жёстко наказывали за борьбу с Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.

«Не думаю, что напрашивается такой вывод. Это было давно и было связано с нашей командой. Всё изменилось, это касается и Макса. Для танго нужны двое. По правде говоря, я не видел борьбу Ландо и Макса. Не знаю, что там произошло. Мне нужно посмотреть, прежде чем заиметь мнение, но я не думаю, что это следствие того, что сезон 2021 года не был проведён должным образом», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.