Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бриаторе: вот что я знаю о Сайнсе — это супергонщик

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о пилоте «Феррари» испанце Карлосе Сайнсе-младшем.

«Карлос Сайнс очень хороший гонщик, который будет выступать за «Феррари» до конца сезона. И вот что я знаю о Карлосе – он супергонщик», — приводит слова Бриаторе издание GrandPrix.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проводит нынешний сезон за «Мерседес».

По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

В настоящий момент, после 11 этапов, Сайнс занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов, уступая напарнику Шарлю Леклеру 15 очков.

Ранее Сайнс высказался о командах, которые могут надавить на него из-за решения по контракту.