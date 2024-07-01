Бриаторе: вот что я знаю о Сайнсе — это супергонщик

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о пилоте «Феррари» испанце Карлосе Сайнсе-младшем.
«Карлос Сайнс очень хороший гонщик, который будет выступать за «Феррари» до конца сезона. И вот что я знаю о Карлосе – он супергонщик», — приводит слова Бриаторе издание GrandPrix.
Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проводит нынешний сезон за «Мерседес».
По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.
В настоящий момент, после 11 этапов, Сайнс занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов, уступая напарнику Шарлю Леклеру 15 очков.
Ранее Сайнс высказался о командах, которые могут надавить на него из-за решения по контракту.