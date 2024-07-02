Три ключевых специалиста перешили в «Альпин» из «Ред Булл» и «Феррари»

Команда «Альпин» пополнила свои ряды бывшими специалистами ведущих команд Формулы-1, сообщает издание The Race.

Новым главным специалистом по аэродинамике стал Майкл Бродхерст, до этого в течение семи лет проработавший в отделе аэродинамики «Ред Булл». Вин Дханани, также перешедший из «Ред Булл», стал главой отдела производительности.

Новым заместителем главного инженера станет Якопо Фантони, перешедший из «Феррари». Отметим, что специалист имеет опыт совместной работы с нынешним техническим директором «Альпин» Давидом Санчесом.

Решение об изменениях в техническом составе последовало после провального старта сезона, в начале 2024 года из «Альпин» ушли технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бир.