«Ред Булл» рассказал о дыре в машине Переса, с которой он провёл ГП Австрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя итоги Гран-при Австрии, высказался о проблемах Серхио Переса в гонке. Напомним, мексиканец повредил болид на старте.

«Для Чеко это была сложная гонка. У него произошёл серьёзный контакт на первом круге с Пиастри. Довольно большая дыра в боковом понтоне, а это потеря скорости на прямой, напоминает воздушный тормоз. Вот почему у него были проблемы со скоростью на прямых. Так что сложно судить о гонке Чеко из-за повреждений.

Сколько времени он терял? У меня нет точных цифр. Я знаю, что у него большая дыра, и в данных сообщалось, что потеря времени значительна», — приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.

Ранее Перес показал дыру в понтоне, с которой проехал всю гонку.