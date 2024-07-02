69-летний мужчина скончался менее чем через неделю после аварии с Себастьеном Ожье

69-летний поляк скончался менее чем через неделю после того, как попал в аварию, столкнувшись с автомобилем восьмикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Ожье. Об этом информирует польское издание RMF24.

Напомним, авария произошла на севере страны, когда Ожье вместе со своим штурманом Винсентом Ланде изучал один из спецучастков ралли Польши. В другой машине находилось также два человека. В тот момент сообщалось, что у всех участников аварии были подозрения на травмы позвоночника и грудной клетки. При этом местные власти заявляли, что все четверо были в сознании.

Как информирует всё то же издание RMF24, медицинское обследование не выявило каких-либо серьёзных травм у кого-либо из пострадавших и впоследствии всех отпустили домой. Однако один из мужчин, имя которого не разглашается, почувствовал себя плохо дома в жаркую погоду в воскресенье, после чего его дочь вызвала скорую помощь. В настоящий момент проводится вскрытие, которое должно показать, чем вызвана смерть мужчины.

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