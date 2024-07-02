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Журналист Ф-1: Норрис и Ферстаппен не глядели друг другу в глаза, Ландо твёрдо винит Макса

Журналист Ф-1: Норрис и Ферстаппен не глядели друг другу в глаза, Ландо твёрдо винит Макса
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Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто поделился подробностями относительно поведения пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Ландо Норриса («Макларен») сразу после их столкновения на Гран-при Австрии. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Ландо и Макс не смотрели друг на друга всё время, пока находились в зоне общения с прессой. Кажется, Ландо едва мог смотреть Максу в глаза. Я прямо спросил его, хочет ли он поговорить с Максом или нет, и он дал понять, что Макс должен поговорить с ним. Полагаю, это показывает, что Норрис твёрдо винит Макса», — сказал Барретто во время выступления на F1 Post-Race Show.

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