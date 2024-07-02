Арбенина, HammAli&Navai и ZOLOTO выступят для зрителей на GARAGE FEST на «Игора Драйв»

В конце июля на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль GARAGE FEST, в рамках которого пройдёт сразу три престижных соревнования, включая этап российской серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв». Это старейший в России чемпионат по гонкам на выносливость, в котором в разные годы участвовали такие звёзды отечественного и мирового автоспорта, как пилоты «Формулы-1» Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, а также звёзды дрифта Аркадий Цареградцев и Дамир Идиятулин. В предстоящий уикенд в гонке примут участие свыше 35 команд и 100 пилотов.

Фото: Игора Драйв

За зрелищными гонками можно будет понаблюдать на межрегиональном чемпионате по дрифту RDS Europe, в котором выступают хорошо знакомые по топовому дивизиону RDS GP Lukoil Racing Drift Team и Carville Racing. Ожидается, что в соревновании примут участие 9 команд и около 40 пилотов. Также на GARAGE FEST состоится этап серии Classic Touring – главного российского чемпионата по кольцевым гонкам на классических машинах.

Во время GARAGE FEST также пройдёт Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в котором команды учащихся лучших вузов страны и зарубежья покажут возможности построенных ими гоночных автомобилей и электромобилей. Ожидается, что выступят свыше 20 команд и более 300 участников.

Фото: Игора Драйв

Кроме того, во время GARAGE FEST зрители увидят особое событие – проект «Автокультура» (выставка из более чем 150 классических, редких и уникальных автомобилей). Гости автодрома смогут вживую увидеть культовые модели, ставшие легендами кино разных эпох и героями музыкального мира. Также в рамках площадки пройдёт лекторий об автомобильной культуре. Разбирать все ее нюансы и особенности будут известные гонщики, журналисты и блогеры.

В рамках фестиваля у каждого зрителя будет возможность рассмотреть уникальные драгстеры и промоды, которые принимают участие в чемпионате России по дрэг-рейсингу RDRC. Вблизи можно будет рассмотреть автомобили мощностью до 4500 л. с., а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

Ежедневно GARAGE FEST будет завершать масштабный концерт с участием звёзд и молодых амбициозных исполнителей. 27 июля откроет музыкальную программу фестиваля группа ZOLOTO, которая исполнит свои главные хиты. В этот же день хедлайнером фестиваля станут рок-звезда Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Любимые хиты и новые композиции группы прозвучат в сопровождении струнного оркестра. 28 июля на сцене зажгут популярный поп-рэп-дуэт HammAli&Navai.

Фото: Игора Драйв

Также всех участников фестиваля будут ждать многочисленные площадки с мастер-классами, лекторием, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом.

Билеты на GARAGE FEST «Игора Драйв» уже в продаже. Для покупки доступны билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. Для детей действуют специальные условия: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно необходимо приобретать детский билет.