Марко: Норрис и Ферстаппен возвращались в Монако разными самолётами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что гонщик команды Макс Ферстаппен и его товарищ Ландо Норрис, представляющий «Макларен», возвращались в Монако из Австрии разными рейсами. Обычно оба путешествуют на одном частном самолёте.

«Комментарии Норриса о том, что Макс должен извиниться, не идут на пользу. Но они встретятся, чтобы поговорить. Почему они не сделали это на обратном пути? Нет, обычно они летают вместе, но в этот раз они отправились назад отдельно. Так что у Макса был спокойный обратный рейс», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

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