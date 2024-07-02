«Уильямс» представил ливрею с британским флагом, составленным из фамилий всех сотрудников

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» подготовила специальную ливрею к предстоящему этапу в Сильверстоуне. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, во время ближайшего Гран-при на её машинах будет представлен флаг Великобритании, который составлен из имён всех сотрудников. В общей сложности их 1005.

«В этом сезоне гоночный коллектив неоднократно демонстрировал исключительную командную работу и стойкость под давлением обстоятельств. Наша ливрея является данью уважения огромным человеческим усилиям, которые требуются для участия в гонках Формулы-1», — говорится в сообщении «Упльямса».

Фото: WILLIAMS RACING

Напомним, Гран-при Великобритании в Сильверстоуне состоится с 5 по 7 июля.

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