Названа многомиллионная сумма, которую «Хаас» должен выплатить «Уралкалию»

Стали известны подробности относительно судебной тяжбы между российской компанией «Уралкалий» и американской командой Формулы-1 «Хаас». Ранее «Уралкалий» был спонсором «Хааса», однако после событий на Украине зимой 2022 года американцы соглашение разорвали.

20 июня стало известно, что Швейцарский арбитражный трибунал позволил «Хаасу» оставить себе часть спонсорского взноса, полученного по условиям соглашения до момента расторжения 4 марта 2022 года, при этом потребовал у команды вернуть оставшуюся сумму.

Как информирует Motorsport, «Хаас» должен выплатить «Уралкалию» около $ 9 млн из $ 13 млн, которые российская компания заплатила авансом за второй год действия контракта в 2022 году. Кроме того, команда должна выплатить Никите Мазепину половину зарплаты за тот же сезон.

Материалы по теме «Хаас» выпустил заявление по итогам судебных разбирательств с «Уралкалием»

Автоспорт: главные события 2024 года: