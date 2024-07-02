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«Астон Мартин» объявил о переходе бывшего главного моториста «Мерседеса»

«Астон Мартин» объявил о переходе бывшего главного моториста «Мерседеса»
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Бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл продолжит карьеру в «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды. В гоночном коллективе из Великобритании Коуэлл заменит Мартина Уитмарша в качестве исполнительного директора группы. К исполнению обязанностей он приступит 1 октября нынешнего года.

«Очень рад присоединиться к захватывающему проекту Лоуренса и с нетерпением жду возможности поработать с талантливой группой людей, которая собралась здесь. Формула-1 всегда была моей страстью. Я присоединяюсь к «Астон Мартин» в волнующий момент», — сказал Коуэлл.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 196 очков.

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