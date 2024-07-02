Никита Мазепин провёл первые тесты в Европе после снятия санкций

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин провёл тесты GT3 в Венгрии. Для россиянина это были первые тесты в Европе после того, как в начале года с него были сняты санкции Евросоюза.

Решением Генерального суда Европейского союза от 20 марта Мазепин был исключён из списка лиц, к которым были применены санкции после начала спецоперации на Украине.

Суд пришёл к выводу, что между 25-летним пилотом и его отцом Дмитрием, который также внесён в санкционный список, не было никаких связей, кроме семейных. Решение об отмене санкций вступило в силу 30 мая, что позволило Мазепину принять участие в тестах в Венгрии. На автодроме Balaton Park Circuit россиянин протестировал автомобиль Ferrari 296 GT3.

«Наконец снова на трассе в Европе», — написал Мазепин на своей странице в социальных сетях.

Самая короткая карьера в Формуле-1: