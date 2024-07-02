Флавио Бриаторе: в 2026 году «Альпин» будет выигрывать гонки, гарантирую

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выразил уверенность, что команда сможет бороться за победы в 2026 году, когда в Формуле-1 в силу вступит новый технический регламент.

«В 2026 году мы будем выигрывать гонки. «Альпин» будет на подиуме, но сколько раз, не знаю. В этом году у нас много проблем. Мы перестраиваем всю команду. Лука де Мео наделил меня полномочиями, и я буду их использовать. Гарантирую, что через два сезона речь будет идти о подиумах», — приводит слова Бриаторе Motorsport Week со ссылкой на его выступление на Radio Rai.

Бриаторе — один из самых опытных руководителей команд в Формуле-1. Флавио выигрывал чемпионаты с Михаэлем Шумахером в составе «Бенеттона» и с Фернандо Алонсо на машине «Рено».

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