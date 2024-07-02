Марко: после столкновения с Ферстаппеном поведение Норриса по радио было жалким

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об инциденте во время гонки Гран-при Австрии, который произошёл между пилотом команды Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларена». В конце заезда их болиды столкнулись, в результате чего нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти.

«Поведение Норриса по радио было жалким. Однако такое случается. Я бы назвал это гоночным инцидентом, в котором Норрис, скорее всего, перешёл черту. Мог ли сказаться недостаток опыта у Норриса? Абсолютно», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

Ранее Хельмут сообщил, что оба гонщика возвращались в Монако из Австрии разными рейсами.

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