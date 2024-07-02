Гасли — об очередном инциденте с Оконом: нам придётся обсудить между собой

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли намекнул, что его напарник по команде Эстебан Окон не следовал договорённостям, которые были установлены перед гонкой Гран-при Австрии. В третьем повороте Окон вытеснил Гасли за пределы трассы.

«Это было напряжённо, и некоторые сказали бы, что даже слишком. Я уверен, что команде не понравилось, что мне пришлось выехать за пределы трассы, поскольку для меня не оставалось пространства, но это ведь никогда не бывает легко, не так ли? В конце концов мне пришлось найти другой способ обойти его, что я и сделал, но я ожидал, что мне предоставят немного больше пространства.

Думаю, правила борьбы были предельно ясны до гонки, но я могу контролировать только то, что происходит в моём болиде, я не могу контролировать его автомобиль. Это то, что нам придётся обсудить между собой, но мы уже говорили об этом, и посмотрим, сможем ли мы сделать что-то ещё», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Напомним, Пьер Гасли по итогам Гран-при Австрии показал 10-й результат. Эстебан Окон был 12-м. Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, пройдёт с 5 по 7 июля.