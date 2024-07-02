Хельмут Марко рассказал, что «Ред Булл» подготовил обновления для ГП Великобритании

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился, что команда привезёт обновления на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Этап пройдёт с 5 по 7 июля.

«Мы нанесём ответный удар, привезём обновления. Я всегда говорю: наша цель – чемпионский титул, а гонка Гран-при Австрии помогла нам в этом», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — Карлос Сайнс из «Феррари». Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с Ландо Норрисом из «Макларена». Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, после чего он финишировал пятым, а Норрис сошёл с дистанции.