Стюард объяснил, почему Ферстаппену дали 10-секундный штраф за контакт с Норрисом

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт, приглашённый ФИА в качестве третьего стюарда Гран-при Австрии, объяснил, как было принято решение о штрафе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, за шесть кругов до финиша гонки Ферстаппен столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. После чего гонщику «Ред Булл» пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф и в результате стал пятым, а Норрис сошёл с дистанции.

«Это вина Макса. Он жёсткий гонщик. Его очень, очень трудно победить. Он запугивает всех. Это то, чем всегда занимались Льюис, Михаэль Шумахер и Айртон Сенна. Ландо поступил правильно. Он не сдвинулся. Ему не нужно было этого делать. Некоторые говорили, что он мог бы сместиться. Это не тот способ, которым можно победить Макса или выиграть Гран-при.

Это самый максимальный штраф, который может быть применён в соответствии с рекомендациями ФИА, по которым мы работаем как стюарды. «Макларен» заявил, что наказание должно было быть жёстче, но так играют все команды. Когда мы смотрели эпизод, сразу стало понятно, чья это вина. И это была вина Макса.

Всё дело в последовательности. Мы должны соблюдать правила ФИА, которые гласят, что если болид вступает в контакт с другим болидом, то это штраф в 10 секунд. Это та последовательность, которая нужна. Сказать: «Ну, это было жёстче» не работает. Это была жёсткая гонка, и один пилот допустил небольшую ошибку, выдавливая другого. Это привело к контакту», — приводит слова Херберта Coinpoker.