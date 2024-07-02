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Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Норриса: не думаю, что остались какие-то разногласия

Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Норриса: не думаю, что остались какие-то разногласия
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал разногласия между Максом Ферстаппеном и пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.

«Я так понял, что они уже поговорили. Не думаю, что остались какие-то разногласия. Конечно, Макс не изменится. Я думаю, Ландо учится гоняться с Максом, и они это вместе открывают для себя. Неизбежно, что между ними будет более тесная борьба, поскольку болиды всё ближе в гонках.

Макс — жёсткий гонщик. Возможно, он один из самых жёстких гонщиков на трассе, и все знают, что, если вы собираетесь бороться с ним, он выложится по полной», — приводит слова Хонера Sky Sports.

Ранее журналист Формулы-1 поделился, что Норрис и Ферстаппен не глядели друг другу в глаза, когда находились в зоне общения с прессой, так как Ландо винит Макса.

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