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Промоутер ГП Великобритании: этапы были захватывающими, людям снова интересны гонки

Промоутер ГП Великобритании: этапы были захватывающими, людям снова интересны гонки
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Управляющий директор трассы «Сильверстоун» Стюарт Прингл признал, что настроен оптимистично на предстоящий Гран-при из-за хороших выступлений гонщиков.

«У «Ред Булл» много поклонников. Ландо, Джордж и Льюис очень популярны. Но на самом деле британские фанаты Формулы-1 признают великолепные выступления, и давайте будем честны, когда Макс побеждал в последних двух-трёх гонках перед Австрией, решающее значение имело именно его личное выступление. Дело было не в скорости болида, ему приходилось демонстрировать мастерство, он был точен. И люди в этой стране и во всём спорте это признали, так что у меня нет никаких беспокойств по этому поводу.

Я рад сказать, что выступления британцев за последние несколько недель действительно сыграли огромную роль. Ещё осталось несколько билетов, но их количество исчисляется сотнями, а не тысячами. К выходным все билеты будут распроданы, в этом я абсолютно уверен. И именно это привносит в спорт конкуренцию и немного остроты. Последние этапы были захватывающими, людям снова интересны гонки. Это идеальный момент», — приводит слова Прингла Sky Sports.

Ранее директор трассы «Сильверстоун» заявил, что доминирование Макса Ферстаппена в Формуле-1 стало причиной снижения продаж билетов на Гран-при Великобритании.

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