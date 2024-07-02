Риккардо — о своих последних результатах: это либо оставит меня в спорте, либо нет

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал свои результаты в двух последних гонках и предположил, как это повлияет на его дальнейшую карьеру. Австралиец принёс команде очки на Гран-при Канады и Австрии. Напомним, советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место гонщика Риккардо в «РБ» в следующем сезоне.

«Знаю, что я, очевидно, могу выступать хорошо. Я знаю, что «Ред Булл» хочет увидеть это в конечном итоге. Это либо оставит меня в спорте, либо нет. Так что, полагаю, решать мне — больше жать на правую педаль, а меньше — на левую», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.

Ранее генеральный директор «РБ» Питер Байер признал, что руководство команды не спешит объявлять о новом составе пилотов.