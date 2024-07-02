Хельмут Марко не считает «Мерседес» претендентом на победу в следующих гонках

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, считает ли он, что команда «Мерседес» будет претендентом на победу в следующих этапах.

«Они приближаются к этому. Но я не думаю, что они способны победить своими силами. Им что-то ещё нужно для этого», — приводит слова советника «Ред Булл» издание Oe24.at.

Ранее Хельмут Марко рассказал, что возвращение «Мерседеса» в число лидеров может стать преимуществом для австрийского гоночного коллектива в борьбе за чемпионство.

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, после того как гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с Ландо Норрисом из «Макларена». В настоящий момент в Кубке конструкторов «Мерседес» занимает четвёртое место, имея в активе 196 очков. Команда «Ред Булл» располагается на первой позиции, у них на счету 355 очков.