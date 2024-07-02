Вольф заявил, что у Ферстаппена нет причин перейти в «Мерседес» в 2025 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что команде удастся переманить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в 2026 году. Сообщалось, что Вольф уже сделал предложение Ферстаппену.

«Решит ли Макс Ферстаппен присоединиться к «Мерседесу» в 2025 году? Нет. На это нет причин. Зачем? У него доминирующий болид. Возможно, он выиграет каждую гонку. Гонщик всегда будет стремиться к такому автомобилю. Но это изменилось за последние несколько недель и месяцев. Может, есть окно. Но 2026-й — наш главный год, когда многое изменится. Я думаю, будет привлекательно выступать за «Мерседес». Но будет ли это Макс и сможет ли он расторгнуть свой контракт? Я не знаю.

В любом случае если гонщик не хочет где-то оставаться, то его очень сложно удержать. Но я не полагаюсь на это. Я смотрю на нас, быстрый болид — это то, что привлечёт внимание быстрого пилота. Это наш главный приоритет. Эти переходы гонщиков — не конец истории», — приводит слова Вольфа Crash.net.

Ранее сообщалось, что Вольф сохраняет надежду подписать Ферстаппена и потому откладывает принятие решения по второму пилоту. По окончании нынешнего сезона «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон.