Стала известна задумка «Феррари» для исправления последних проблем с машиной

Команда Формулы-1 «Феррари» попробует исправить последние проблемы с болидом. В Барселоне ими был представлен пакет обновлений. После проделанных изменений возникло сильное дельфинирование, что привело к ухудшению результатов. На Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, который пройдёт с 5 по 7 июля, команда использует менее эффективный диффузор, чтобы убрать этот эффект. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Ранее гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что команда испытывает трудности на протяжении двух уикендов после изменений в болиде. Он рассказал, что с тех пор, как был установлен этот пакет обновлений, был сделан шаг вперёд, об этом говорят цифры, но нужно убрать возникшие ограничения.

На Гран-при Австрии Карлос Сайнс финишировал третьим, а Шарль Леклер — 11-м. В настоящий момент «Феррари» в Кубке конструкторов занимает второе место, имея в активе 291 очко.